Росіянам підняли призовний вік. Обіцяного поетапного переходу не буде

Міноборони говорило, що призиватимуть з 21 до 30, але в законі йдеться про призов 18-30-річних.

Російським чоловікам на три роки підняли призовний вік до армії. Тепер зможуть призивати чоловіків віком від 18 до 30 років, а не 27, повідомляє Радіо Свобода.

Зміни запрацюють із початку 2024. При цьому обіцяного поетапного переходу не буде.

Спочатку міністерство оборони РФ обіцяло, що нижню межу теж підвищать – до 21 року. Також обіцяли поетапно підвищувати вік: у 2024 призивати людей віком від 19 до 30, у 2025 – від 20 до 30, а в 2026 – від 21 до 30. В проголосованому держдумою законі цього вже немає.

Під час повномасштабної війни з Україною Росія намагається залучити якомога більше мобілізаційних ресурсів для нападу. Крім однієї офіційної мобілізації на війну, Кремль постійно проводить приховані.

Строковиків Росія офіційно обіцяла не відправляти воювати, але це не правда: призовники були і серед полонених, і серед убитих. Також строковиків змушують підписувати контракти.