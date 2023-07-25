Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
У двох департаментах КМДА відбулися обшуки, посадовця КП викрили на службовій підробці
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіянам підняли призовний вік. Обіцяного поетапного переходу не буде

Міноборони говорило, що призиватимуть з 21 до 30, але в законі йдеться про призов 18-30-річних. 

Росіянам підняли призовний вік. Обіцяного поетапного переходу не буде
Фото: Слово і діло

Російським чоловікам на три роки підняли призовний вік до армії. Тепер зможуть призивати чоловіків віком від 18 до 30 років, а не 27, повідомляє Радіо Свобода.

Зміни запрацюють із початку 2024. При цьому обіцяного поетапного переходу не буде. 

Спочатку міністерство оборони РФ обіцяло, що нижню межу теж підвищать – до 21 року. Також обіцяли поетапно підвищувати вік: у 2024 призивати людей віком від 19 до 30, у 2025 – від 20 до 30, а в 2026 – від 21 до 30. В проголосованому держдумою законі цього вже немає.

Під час повномасштабної війни з Україною Росія намагається залучити якомога більше мобілізаційних ресурсів для нападу. Крім однієї офіційної мобілізації на війну, Кремль постійно проводить приховані.

Строковиків Росія офіційно обіцяла не відправляти воювати, але це не правда: призовники були і серед полонених, і серед убитих. Також строковиків змушують підписувати контракти. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies