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На Лиманському напрямку нацгвардійці збили ворожий “Орлан”

Знищення подібних БПЛА зменшує можливості ворога щодо коригування вогню та виявлення українських позицій.

На Лиманському напрямку нацгвардійці збили ворожий “Орлан”
Фото: Нацгвардія

На Лиманському напрямку гвардійці збили російський розвідувальний БПЛА «Орлан-10».

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії. 

Він призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Враховуючи загострену ситуацію на Куп'янському і Лиманському напрямках, знищення подібних БПЛА зменшує можливості ворога щодо коригування вогню артилерії та виявлення наших позицій.

Нагадаємо, сьогодні морпіхи повідомили про збиття ворожого вертольота Ка-52. У ворога стало на одного “алігатора” менше.

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