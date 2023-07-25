На Лиманському напрямку нацгвардійці збили ворожий “Орлан”

На Лиманському напрямку гвардійці збили російський розвідувальний БПЛА «Орлан-10».

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Він призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Враховуючи загострену ситуацію на Куп'янському і Лиманському напрямках, знищення подібних БПЛА зменшує можливості ворога щодо коригування вогню артилерії та виявлення наших позицій.

Нагадаємо, сьогодні морпіхи повідомили про збиття ворожого вертольота Ка-52. У ворога стало на одного “алігатора” менше.