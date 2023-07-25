Головне за ніч та ранок. Вівторок, 25 липня

Цієї ночі ворог атакував Київ ударними іранськими дронами Shahed, тривога тривала 3 години.

Це шоста атака дронів на столицю за цей місяць. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва.

Попередньо у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Ударними безпілотниками російська армія атакувала і Житомирську область. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Загалом Росія за добу і ніч атакувала 13 областей України.

Зазнали нападів Київська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська, Дніпропетровська, Полтавська, Житомирська, Донецька, Запорізька області.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Ворог завдав одного ракетного та 72 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, в тому числі діти. Руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 243 220 військових, 600 з них Сили оборони ліквідували минулої доби. Також знищено 4174 танків (+12), 8131 бойова броньована машина (+13) та 4705 артилерійських систем (+30).

Про інші втрати противника – в новині.

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону, що наші захисники мали успіх в напрямку Старомайорська, закріплюються.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступ північніше і південніше Бахмута. Росіяни вимушено відійшли з позицій в районі Андріївки.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) бачили спрямовані протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

“Під час огляду 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметральними бар’єрами місця. Експерти повідомили, що вони перебували в зоні обмеженого доступу, куди не має доступу обслуговуючий персонал станції, і були повернені вбік від майданчика”, – йдеться у повідомленні пресслужби МАГАТЕ.

Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що раніше МАГАТЕ було відомо про розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині. “Але наявність такої вибухівки на майданчику суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ, інструкціям з ядерної безпеки та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції”, – наголосив Гроссі.

В пресслужбі організації нагадали, що МАГАТЕ також продовжує вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів, у тому числі блоків 3 і 4.

В МАГАТЕ також повідомили, що ЗАЕС розпочала плановий перехід 4-го реакторного блоку з холодної зупинки на гарячу.

Докладніше – в новині.

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді колишньому нардепу Євгену Мураєву.

СБУ зібрала доказову базу на керівника забороненої партії “Наші”, який причетний до підривної діяльності проти України, йдеться у пресрелізі спецслужби. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Мураєву про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал “Наш” для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України. Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ.

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У Києві водій під час комендантської години збив насмерть військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових отримали травми.

Аварія трапилася близько 00:05 на Берестейському проспекті, в Святошинському районі. Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України на місці події, повідомили в Офісі генерального прокурора.

В МВС уточнили, що 23-річний водій на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких перебував військовий територіального центру комплектування.

"Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці", – повідомили в МВС.

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