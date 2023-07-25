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Сили оборони України витіснили росіян з позицій біля Андріївки, – речник Генштабу

Захисники наступають на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. 

Сили оборони України витіснили росіян з позицій біля Андріївки, – речник Генштабу
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольскому та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, бʼють артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Мали успіх в напрямку Старомайорська, закріплюються. Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення техніки та військ, застосовує резерви", – заявив він.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступ північніше і південніше Бахмута. Росіяни вимушено відійшли з позицій в районі Андріївки. 

Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян на Купʼянському та Лиманському напрямках. Ворог проводив безуспішні наступальні дії в районах на північний захід Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. 

За добу відбулося 35 бойових зіткнень. 

Нагадаємо, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. 

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