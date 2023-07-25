Сили оборони України витіснили росіян з позицій біля Андріївки, – речник Генштабу

Захисники наступають на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольскому та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, бʼють артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Мали успіх в напрямку Старомайорська, закріплюються. Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення техніки та військ, застосовує резерви", – заявив він.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступ північніше і південніше Бахмута. Росіяни вимушено відійшли з позицій в районі Андріївки.

Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян на Купʼянському та Лиманському напрямках. Ворог проводив безуспішні наступальні дії в районах на північний захід Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки.

За добу відбулося 35 бойових зіткнень.

Нагадаємо, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні.