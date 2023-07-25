Сили оборони України витіснили росіян з позицій біля Андріївки, – речник Генштабу

Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольскому та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, бʼють артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Мали успіх в напрямку Старомайорська, закріплюються. Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.
"Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення техніки та військ, застосовує резерви", – заявив він.
На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступ північніше і південніше Бахмута. Росіяни вимушено відійшли з позицій в районі Андріївки.
Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян на Купʼянському та Лиманському напрямках. Ворог проводив безуспішні наступальні дії в районах на північний захід Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки.
За добу відбулося 35 бойових зіткнень.
Нагадаємо, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні.