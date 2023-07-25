Росіяни перевели енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину". Це створює додаткові ризики

Стан "гарячого зупину" є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися тільки у стані "холодний зупин".

Російські окупанти перевели реакторний блок №4 Запорізької атомної енергостанції у стан "гарячого зупину". Окупанти провели це за наказом нелегітимного керівництва 24 липня, повідомили в "Енергоатомі".

Стан "гарячого зупину" є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися лише у стані "холодний зупин".

"Після підриву росією 6 червня поточного року греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення Запорізької атомної станції охолоджувальною водою. Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності, і російська окупаційна адміністрація станції та представники росатома про це знають. А отже, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простой обладнання енергоблока, відсутність належного регламентного технічного обслуговування й ремонту обладнання", – зазначили в "Енергоатомі".

Президент "Енергоатома" Котін звернувся до генерального прокурора щодо ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст. 267 КК України ("Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами" та ст. 274 ("Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки"), а також ст. 14 ("Готування до злочину") і ст. 258 ("Терористичний акт").

"Окупанти продовжують вчиняти злочинні дії. Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ), про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ. Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання", – вважає Котін.

Він наголосив, що використання ЗАЕС як військової бази за переведення реактора у стан гарячого зупину є порушенням всіх норм ядерної та радіаційної безпеки станції.

Також Котін звернувся до Міністерства закордонних справ України, наголосивши на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодний зупин" і поширити відповідну ноту серед країн-членів Агентства.

Станом на ранок рівень води в охолоджувальному ставку в нормі.

Нагадаємо, 23 липня експерти МАГАТЕ виявили на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) протипіхотні міни, залишені росіянами. В МАГАТЕ також повідомили, що ЗАЕС розпочала плановий перехід 4-го реакторного блоку з холодної зупинки на гарячу.

Очікується, що 25 липня енергоблок 4 вийде на гарячу зупинку, і після цього реакторний блок 5, який був у режимі гарячої зупинки, буде переведено в режим холодної зупинки. Це планують зробити, щоб провести профілактичні роботи, які можливі лише при холодній зупинці.