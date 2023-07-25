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Думка, що кожен наступ має бути швидким, хибна, - Резніков

Є кілька причин, чому контрнаступ може бути повільнішим, ніж очікувалося.

Думка, що кожен наступ має бути швидким, хибна, - Резніков
Олексій Резніков
Фото: EPA/UPG

Український наступ відстає від графіка, але йде за планом, і “хибна думка, що кожен наступ має бути швидким”.

Про це повідомив в інтерв'ю CNN міністр оборони України Олексій Резніков.

Він наголосив, що є кілька причин, чому контрнаступ може бути повільнішим, ніж очікувалося. Серед них, зокрема, ППО, артилерійські боєприпаси та артилерійські системи.

"Це питання протиповітряної оборони. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія бою. І проти нас велика кількість ворогів. Так що це війна, це не комп'ютерна гра", - сказав Резніков.

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Він наголосив, що українські генерали та інші командири бачать реальну ситуацію на полі бою, і головна цінність – це життя український воїнів.

Крім того, ситуація на південному фронті в Україні значною мірою сповільнилася через складні російські мінні поля. Українським військовим доводиться розчищати вручну стежки через поля.

“Нам потрібно використовувати наших солдатів, саперів, саперів дуже повільно, і дуже повільно, готуючи коридори для справжнього наступального руху”, – сказав Резніков.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна відвоювала половину території, яку Росія захопила з початку під час свого вторгнення.

А генерал Марк Міллі зазначив, що український контрнаступ далекий від провалу, і Україна поки не задіяла значну частину підготовлених для нього резервів.

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