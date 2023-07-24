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В Криму демонтували пам’ятний знак жертвам депортації кримських татар

Біля цієї дошки щорічно вшановували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 

В Криму демонтували пам’ятний знак жертвам депортації кримських татар
Фото: Суспільне Крим

В тимчасово окупованому росіянами Криму не припиняється тиск на культурні права корінного народу України - кримських татар.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в АРК.

“За розпорядженням окупаційної адміністрації демонтовано пам’ятний знак жертвам депортації, встановлений понад 20 років тому у сквері біля залізничного вокзалу у Сімферополі”, - йдеться у повідомленні. 

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В представництві президента України нагадали, що 18 травня кожного року кримські татари у День боротьби за права кримськотатарського народу вшановували пам’ять жертв геноциду. Вони збирались біля нині демонтованої пам’ятної дошки.

Нагадаємо, підпільний кримськотатарський рух "Атеш" уже діє в тилу, і сотні чоловіків готові взяти до рук зброю для звільнення Криму від окупантів. Лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв зазначив, що кримські татари найбільше страждають під час окупації. Вони становлять 13% населення Криму, і на них припадає 85% політичних арештів та незаконних обшуків.

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