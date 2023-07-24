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Сирський показав, як українські бійці знищили ворожу РЛС у Соледарі

За словами генерал-полковника, окупанти намагаються перетворити Соледар у свою фортецю. 

Сирський показав, як українські бійці знищили ворожу РЛС у Соледарі
Фото: скриншот відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські бійці знищили ворожу контрбатарейну РЛС у Соледарі.

Сирський поширив відео у своєму телеграм-каналі.

За його словами, окупанти намагаються перетворити Соледар у свою фортецю. При цьому важливими елементами оборони для загарбників є мобільні контрбатарейні РЛС "Аістьонок", які дозволяють спостерігати за околицями міста. 

"Одну з таких прихованих станцій виявив на даху будинку аеророзвідник 30 ОМБр з позивним "Вялий". Він передав координати "Аістьонка" колегам-спецпризначенцям, які вправно знищили його FPV-камікадзе", - розповів Сирський.

Нагадаємо, раніше заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ повідомляла, що у боях за Соледар Росія втратила більше військових, ніж у двох війнах у Чечні.

Упродовж 17-24 липня завдяки безпілотникам Армії дронів вдалося знищити 101 одиницю техніки росіян.

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