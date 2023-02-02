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Росія втратила у Соледарі більше військових, аніж у чеченських війнах, – Україна в ОБСЄ

Навіть за переваги в кількості живої сили, артилерії та авіації російські війська зазнають великих втрат.

Росія втратила у Соледарі більше військових, аніж у чеченських війнах, – Україна в ОБСЄ
Фото: фото з відкритих джерел

У боях за Соледар Росія втратила більше військових, ніж у двох війнах у Чечні.

Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ, пише Укрінформ.

За словами Костенко, ситуація по всій лінії фронту демонструє, що навіть за переваги в кількості живої сили, артилерії та авіації російські війська не можуть досягти поставлених цілей і продовжують зазнавати великих втрат. 

Вона нагадала, що російська армія втратила в Україні вже понад 126 тисяч військових – ця цифра “перевищує чисельність збройних сил деяких незалежних держав”.

“Лише під час битви за Соледар у Донецькій області російська федерація втратила більше військ, ніж за дві війни в Чечні”, – заявила заступниця очільника української місії при ОБСЄ.

Нагадаємо, 25 січня речник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони України повністю відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони.

Росіяни почали потужний штум штурм Соледара на початку січня. Відтоді в цьому місті, відомому видобутком солі, точилися запеклі бої. Ворог кинув проти українців найманців ПВК “Вагнера”. Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що у власника ПВК Євгена Пригожина може бути економічний інтерес від захоплення Соледара.

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