Ми всі маємо бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок – особливо стійкими.

Сьогодні у нашої держави плідний день – плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права й держави. Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування. Зокрема, сьогодні були звільнені керівники митниці. Мені доповіли, що стосовно частини з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження”, - розповів президент.

Він наголосив, що у деяких сферах тільки так можна гарантувати законність – змінюючи керівників разом із впровадженням інституційних змін. Змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах.

“Сьогодні ж Службою безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратурою в межах відкритих кримінальних проваджень проведено десятки обшуків та інших дій у різних регіонах і щодо різних осіб. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена”, - пообіцяв голова держави.

Президент України підкреслив, що особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони та загалом сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – усе має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах.

“І окремо хочу сьогодні подякувати працівникам Національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора... Факти знущань з дівчат. Розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде”, – зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що сьогодні нашу державу відвідав президент Австрії разом із кількома міністрами австрійського уряду. Є вагомі міжурядові домовленості, є чітке розуміння того, що Австрія не буде нейтральною в питаннях захисту життя та Європи. Є чітка австрійська позиція із засудження російської агресії та готовність надалі посилювати тиск проти Росії за терор.

“Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткішою. Дякую всім нашим воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість. Ми стійко пройшли увесь цей час – від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії”, - розповів Верховний головнокомандувач .

Володимир Зеленський підкреслив, що ми всі маємо бути в таких умовах особливо обʼєднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок – особливо стійкими.

“Увечері підписав уже традиційні укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 244 військовослужбовці Збройних Сил України. Я дякую всім, хто воює за Україну!

Дякую кожному й кожній, хто допомагає нам отримувати необхідну зброю!Дякую всім у світі, хто підтримує нас!” - підсумував голова держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на брифінгу з австрійським колегою Александром Ван дер Белленом показав фото ув'язненого в Грузії Міхеіла Саакашвілі та заявив, що керівництво цієї держави вбиває українського громадянина.