Данія передала Миколаєву труби для газогонів

Труби будуть використані на відновлення газопостачання у Вітовському районі Миколаївщини.

АТ “Миколаївгаз” сьогодні, 1 лютого, отримало від Данії допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба “Миколаївгазу”.

Цього раз від Данії, котра системно допомагає регіону, отримали 4 кілометри сталевих труб для газогонів.

“Ми маємо кілометри понівечених ворожими обстрілами газових мереж, які необхідно замінити”, – розповіла голова правління АТ “Миколаївгаз” Тетяна Бузовська.

Вона додала, що отримані труби будуть спрямовані на відновлення газопостачання у Вітовському районі Миколаївщини.

Раніше данські компанії виділили для налагодження водопостачання та опалення у Миколаєві 11 тонн обладнання. А на початку грудня 2022 року данський уряд надав Миколаєву 50 очисних систем зворотного осмосу через партнерську організацію - Данську раду з питань біженців.