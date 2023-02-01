З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
ГоловнаСуспільствоЖиття

Данія передала Миколаєву труби для газогонів

Труби будуть використані на відновлення газопостачання у Вітовському районі Миколаївщини.

Данія передала Миколаєву труби для газогонів
Фото: Миколаївгаз

АТ “Миколаївгаз” сьогодні, 1 лютого, отримало від Данії допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. 

Про це повідомила пресслужба “Миколаївгазу”.

Цього раз від Данії, котра системно допомагає регіону, отримали 4 кілометри сталевих труб для газогонів.

“Ми маємо кілометри понівечених ворожими обстрілами газових мереж, які необхідно замінити”, – розповіла голова правління АТ “Миколаївгаз” Тетяна Бузовська.

Вона додала, що отримані труби будуть спрямовані на відновлення газопостачання у Вітовському районі Миколаївщини. 

Раніше данські компанії виділили для налагодження водопостачання та опалення у Миколаєві 11 тонн обладнання. А на початку грудня 2022 року данський уряд надав Миколаєву 50 очисних систем зворотного осмосу через партнерську організацію - Данську раду з питань біженців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також