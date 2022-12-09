Данія передала Миколаєву системи очистки води

Подальша допомога з Данії для підготовки до зими вже в дорозі.

Уряд Данії допомагає Миколаєву підготуватись до зими, зокрема відновити водопостачання.

Про це повідомила пресслужба посольства Данії в Україні.

“Загалом, данський уряд надав 50 очисних систем зворотного осмосу через партнерську організацію - Данську раду з питань біженців”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що перші очисні системи вже доставлені та встановлені по місту. Вони подаватимуть не лише питну воду, а й чисту воду для центрального опалення.

В посольстві Данії наголосили, що подальша допомога від їх країни для підготовки до зими вже в дорозі.

Як раніше повідомлялось, внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджена насосна станція МКП “Миколаївводоканал”, що розташована у Херсонській області. Тому якісь час жителі Миколаєва отримуватимуть технічну воду.