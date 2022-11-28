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У Миколаїв подаватимуть технічну воду: через російські обстріли пошкоджена насосна станція

Воду подаватимуть з Бузького лиману.

У Миколаїв подаватимуть технічну воду: через російські обстріли пошкоджена насосна станція
Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

Унаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджена насосна станція МКП “Миколаївводоканал”, що розташована у Херсонській області. Тому якісь час жителі Миколаєва отримуватимуть технічну воду.

Про це повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП “Миколаївводоканал”, що розташована в Херсонській області. Тому протягом невизначеного у Миколаїв буде подаватися технічна вода з Бузького лиману.

Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

“Так, ми всі чекали деокупації Херсона й інших тимчасово захоплених наших земель. Після цього, оперативно, буквально за тиждень, відремонтували водогін. Але ми маємо справу зі справжніми терористами, які безсилі проти наших військових, а тому воюють із мирним населенням”, – зазначив Сєнкевич.

Він додав, що насосна станція буде відновлена, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, у Миколаєві треба замінити понад 240 кілометрів водопровідних труб. Вони пошкоджені корозією через заповнення водопровідної системи Миколаєва солоною водою з Дніпро-Бузького лиману.

 

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