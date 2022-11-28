У Маріуполі окупанти облаштували склад боєприпасів у 100 метрах від школи

В окупованому Росією Маріуполі російська армія облаштовує склад боєприпасів неподалік однієї із місцевих шкіл.

Про це повідомив у Телеграм радник міського голови Петро Андрющенко.

«Окупанти почали облаштовувати склад з боєприпасами на території знищеного Центрального ринку. В самому центру міста. За 100 метрів від школи №65, яку самі використовують як головну піар-точку. Прикритися цивільними. Ніколи такого не було і от знову», – зазначив він.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали знищувати історичний центр міста. Так вони намагаються приховати наслідки бомбардувань.