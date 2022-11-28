Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі окупанти облаштували склад боєприпасів у 100 метрах від школи

Школу №65 вони водночас використовують як головний піар-майданчик.

У Маріуполі окупанти облаштували склад боєприпасів у 100 метрах від школи
Фото: Петро Андрющенко

В окупованому Росією Маріуполі російська армія облаштовує склад боєприпасів неподалік однієї із місцевих шкіл.

Про це повідомив у Телеграм радник міського голови Петро Андрющенко.

«Окупанти почали облаштовувати склад з боєприпасами на території знищеного Центрального ринку. В самому центру міста. За 100 метрів від школи №65, яку самі використовують як головну піар-точку. Прикритися цивільними. Ніколи такого не було і от знову», – зазначив він.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали знищувати історичний центр міста. Так вони намагаються приховати наслідки бомбардувань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також