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Зеленський провів нове засідання Ставки: обговорили найближчі плани ворога

Також розглянули про перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак.

Зеленський провів нове засідання Ставки: обговорили найближчі плани ворога
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Йшлося, зокрема про плани ворога на найближчу перспективу.

Узгоджені шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника. Про це йдеться на сайті президента.

"Головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території", – зазначили в повідомленні. 

Крім того, на засіданні розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак.

Окремо було обговорили забезпечення громадян зв’язком та доступом до тепла, проаналізовано темпи розгортання так званих пунктів незламності у країні.  

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, на початку цього тижня Росія може вчинити нову ракетну атаку. Уперше за декілька діб ворог вивів у Чорне море ракетоносій. У випадку повітряної тривоги слід перебувати в укритті. 

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