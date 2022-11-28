Українки у їхній боротьбі зі страшним випробуванням стали сенсацією в світі, – Олена Зеленська

В умовах розгорнутої Росією війни українки стали максимально зібраними, включились у боротьбу на всіх фронтах та взяли на себе роль лідерок. Про це перша леді України Олена Зеленська заявила під час промови до учасників та учасниць VI Українського Жіночого Конгресу на тему «Цінності під час війни».

«За ці місяці вторгнення українські жінки не тільки звикли до постійної загрози, але й навчилися з цим жити. Там, де звучить «треба» – українка вже знає, «як». Вона навчилась миттєво доставляти гуманітарну допомогу та евакуювати найскладнішими маршрутами, розбиратися у дронах та турнікетах, зброї та тактичній медицині, облаштуванні бомбосховищ, а тепер ще й у електрогенераторах. Кожна українка зараз у одній особі є рятувальницею, психологинею та антикризовою менеджеркою. І кожна є мультизадачною. Тому роль українки на війні – лідерська. Бо лідер, це не якась одна людина, їх може бути багато, бути лідером – це віддавати більше, ніж отримуєш, і надихати. Українські жінки саме такі. І важливо, щоб після перемоги батьківщина зробила те саме для них», – зазначила вона.

Перша леді Української держави також підкреслила, що українки у їхній боротьбі зі страшним випробуванням стали сенсацією в світі.

«Розповідаючи світу про українських жінок, я обов’язково розповідаю про 40 тисяч доброволиць у ЗСУ і мільйони на інших фронтах супротиву – про наших медикинь, волонтерок, вчительок, які роблять свою роботу, – попри обстріли і наперекір їм. Про наших бізнес-вумен, а на них приходиться третина бізнесів, які тримають економіку. Про героїнь, які витримали полон і окупацію, але не зламалися. Про мільйони тих, хто полишив дім, щоб врятувати дітей. Я розповідаю історії конкретних жіночих доль, щоб світ уявив собі їх не як статистичні дані, а як особистості», – додала Олена Зеленська.

На думку парамедикині Юлії Паєвської (Тайри), яку звільнили з російського полону, руйнування та знищення багатьох міст дає українцям шанс збудувати нову Українську державу.



«Коли Маріуполь знищували авіацією і артилерію, з моря і бачила, як руйнується місто, мені спало на думку, що місто було радянським, і Росія зараз сама руйнує те, що могло поєднувати. Вона руйнує зв’язки, які могли б відродитися. І у нас є шанс на цих руїнах, концтаборах, крові і стражданнях – збудувати абсолютно нову Україну. Не відродження старої, а принципово нову», – зазначила вона.