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США обдумують надання Україні бомб GLSDB дальністю до 150 км, – Reuters

Озброєння є поєднанням бомби малого діаметру GBU-39 з ракетним двигунтом M26, і обидвох компонентів удосталь на американських складах. 

США обдумують надання Україні бомб GLSDB дальністю до 150 км, – Reuters
Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB
Фото: saab.com

Пентагон розглядає пропозицію Boeing надати Україні недорогі маленькі бомби, що встановлюються на ракети. Запропонована Boeing система має назву бомби малого діаметру наземного базування GLSDB і здатна вражати ціі на відстані до 150 кілометрів, пише Reuters із посиланням на співрозмників у галузі

Агентство ознайомилося з документом, відповідно до якого таке озброєння можуть поставити українцям вже навесні 2023 року. Озброєння є поєднанням бомби малого діаметру GBU-39 з ракетним двигунтом M26, і обидвох компонентів удосталь на американських складах. 

Дуг Буш, головний закупівельник зброї для армії США, повідомив журналістам у Пентагоні минулого тижня, що армія також розглядає можливість прискорення виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів, які наразі виробляються лише на державних підприємствах, дозволивши оборонним підрядникам виготовляти їх.

GLSDB створено спільно SAAB AB (SAABb.ST) і Boeing Co (BA.N). Виготовляється з 2019 року.

Раніше Reuters писало, що армія США прискорює процес придбання зброї, щоб пришвидшити виконання контрактів, необхідних для поповнення американських запасів зброї, вичерпаних через поставки зброї в Україну.

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