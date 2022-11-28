В Одесі поновили роботу електротранспорту

Він не працював на вихідних.

У понеділок, 28 листопада, в Одесі трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути згідно з графіком.

Про це повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

"Одеса. Міський електротранспорт поновив роботу. 28 листопада трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути згідно з графіком", – написав він.

Робота електротранспорту була припинена в місті на 26-27 листопада.

Нагадаємо, 23 листопада через ракетні обстріли Росії Одеса була повністю знеструмлена. В місті не працювали всі котельні та насосні станції.