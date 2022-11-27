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Наступний тиждень може бути таким самим складним, – Зеленський

Президент закликав не нехтувати правилами повітряної тривоги. 

Наступний тиждень може бути таким самим складним, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Росія готує нові удари і не заспокоїться, поки в неї є ракети. Україна це розуміє. Але наша здатність допомагати один одному і дбати про тих, кому найскладніше, – про літніх людей, про сім’ї з дітьми, про тих, у кого війна забрала дім і рідних – наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору і нашою силою.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні до українців.

"Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами. І має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги тих, кому можете допомогти", – закликав президент.

Він наголосив, що протягом наступного тижня треба зважати на сигнали повітряної тривоги. 

"Усі разом і допомагаючи один одному – ми пройдемо і цей виклик війни: цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей. Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти Росію до відповідальності за цю терористичну війну", – додав Зеленський. 

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія наступного тижня може завдати нових ударів, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що Росія має достатньо ракет та безпілотників для нових ударів по Україні, однак високоточних ракет, якими окупанти б’ють по енергосистемі, не так вже й багато. 

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