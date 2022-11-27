Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

В обох випадках втрат серед особового складу немає.

Російські війська в неділю, 27 листопада, вкотре обстріляли зі своєї території прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Про це оперативне командування "Північ" повідомляє в Телеграмі.

Зокрема, з 11:06 до 11:22 зафіксовані три влучання, імовірно, з мінометів 120-міліметрового калібру в районі села Янжулівка Чернігівської області.

О 14:20 в районі села Вільна Слобода Сумської області зафіксовані два влучання, імовірно, зі ствольної артилерії.

В обох випадках втрат серед особового складу та техніки, за даними командування, немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни обстріляли із САУ околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади на Сумщині.