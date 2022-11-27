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Росіяни обстріляли Курахове, двоє загиблих

Внаслідок обстрілу пошкоджені 4 будинки.

Росіяни обстріляли Курахове, двоє загиблих
Фото: Павло Кириленко

Війська РФ з артилерії обстріляли Курахове Донецької області, загинули дві людини, ще одна поранена.

Про це повідомив у Телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені 4 будинки.

«Курахове вже не вперше потрапляє під ворожий вогонь – росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних. Не залишайтесь на Донеччині – ви ставите під ризик власне життя», – написав він.

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що вранці 27 листопада окупанти обстріляли Авдіївку, Вугледар, Мар’їнку, Красногорівку і село Костянтинівка Донецької області.

За даними Донецької ОВА, 26 листопада через російські атаки на Донеччині загинули 5 цивільних: 3 у Рідкодубі, 1 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті. Ще 4 людини поранені.

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