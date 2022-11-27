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Учора росіяни вбили 7 і поранили 19 українців, – ОП

Найбільше загиблих у Донецькій області.

Учора росіяни вбили 7 і поранили 19 українців, – ОП
Фото: ОП

Минулої доби російські військові вбили 7 і поранили 19 мирних жителів України. 

Про це повідомив у Telegram заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 26 листопада:

 

Нагадаємо, за минулу добу росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені.

 

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