Учора росіяни вбили 7 і поранили 19 українців, – ОП

Минулої доби російські військові вбили 7 і поранили 19 мирних жителів України.
Про це повідомив у Telegram заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 26 листопада:
- Дніпропетровська область – 10 поранених;
- Донецька область – 5 загиблих, 4 поранених;
- Харківська область – 1 загиблий (на міні), 3 поранених;
- Херсонська область – 1 загиблий, 2 поранених.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені.