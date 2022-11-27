Учора росіяни вбили 7 і поранили 19 українців, – ОП

Найбільше загиблих у Донецькій області.

LB.ua в Google News

Минулої доби російські військові вбили 7 і поранили 19 мирних жителів України.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 26 листопада:

Дніпропетровська область – 10 поранених;

Донецька область – 5 загиблих, 4 поранених;

Харківська область – 1 загиблий (на міні), 3 поранених;

Херсонська область – 1 загиблий, 2 поранених.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину, є загиблі і поранені.