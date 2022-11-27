Росіяни поранили в Україні вже 851 дитину

Найбільше загиблих та поранених дітей у Донецькій області - 424.

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації загинули 440 дітей, 851 дитина дістала поранень.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

“Станом на ранок 27 листопада більше ніж 1291 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 440 дітей загинуло та понад 851 отримали поранення”, - ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Дніпропетровській - 33.

26 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом Дніпра був поранений 17-річний хлопець. Того ж дня через обстріл російськими військами Чорнобаївки Херсонської області дістав поранень 10-річний хлопчик.