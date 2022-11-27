Головне за ніч. Неділя, 27 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, запеклі бої на Донеччині, ворожі обстріли Запоріжжя і Дніпропетровщини.

Цієї ночі сирени повітряної тривоги лунали переважно в південних та центральних областях країни.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Марї’нка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

Ворог завдав двох ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах, зокрема, міста Херсон.

Українські ракетники та артилеристи за минулу добу уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об’єкт противника.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 27 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили ліквідували близько 600 окупантів, чотири танки і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 87 310 осіб.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 27 листопада російські військові обстріляли ракетами С-300 агропідприємство у передмісті Запоріжжя.

"Цієї ночі російські нелюди знову завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно С-300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю", – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За попередніми даними, влучили у страусину ферму. Люди не постраждали.

Нікопольський район російські військові обстрілювали з "Градів" і важкої артилерії.

"Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину. Стріляли "Градами" та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах – Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих”, – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Червоногригорівській громаді понівечені шість приватних будинків, шість господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід. У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати території.

А зранку 27 листопада росіяни випустили дві ракети по об’єкту транспортної інфраструктури у Кривому Розі.

Є руйнування, деталі з’ясовуються.

Російська армія намагається захопити Павлівку і Вугледар на Донеччині, щоб продовжити наступ на північ області, повідомляє з посиланням на дані розвідки Міністерство оборони Великої Британії. У Донецькій області точаться важкі бої.

Зазначається, що і Україна, і Росія зосередили на цій ділянці фронту значні сили. При цьому російські морпіхи зазнали великих втрат.

Росії навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо професійних військ сил для оперативного прориву, йдеться у зведенні.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія закликав українців підготуватися до нових ударів РФ і блекаутів.

“Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути”, – заявив він.

Готуватися, звісно, треба, але якби Арахамія сказав, що і влада теж готується і вживає всіх необхідних заходів, підстав для паніки у людей було б трохи менше, чи не так?

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