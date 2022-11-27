Люди не постраждали.

Вночі 27 листопада російські військові обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину. Стріляли "Градами" та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах – Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Червоногригорівській громаді понівечені шість приватних будинків, шість господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати території. З’ясовують деталі атак.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби ворог завдав 2 ракетних удари по цивільних об’єктах міста Дніпро.