Сьогодні – День памʼяті жертв Голодомору
Сьогодні – День памʼяті жертв Голодомору
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Літак окупантів зруйнував п'ятиповерхівку у Часовому Ярі на Донеччині
Літак окупантів зруйнував п'ятиповерхівку у Часовому Ярі на Донеччині
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили “Градами” по двох громадах Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Росіяни вдарили “Градами” по двох громадах Дніпропетровщини
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Вночі 27 листопада російські військові обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину. Стріляли "Градами" та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах – Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Червоногригорівській громаді понівечені шість приватних будинків, шість господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати території. З’ясовують деталі атак.

 

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби ворог завдав 2 ракетних удари по цивільних об’єктах міста Дніпро. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також