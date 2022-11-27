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Арахамія закликав українців підготуватися до нових ударів РФ і блекаутів

“Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період".

Арахамія закликав українців підготуватися до нових ударів РФ і блекаутів
Фото: EPA/UPG

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія закликав українців підготуватися до нових ударів РФ  і блекаутів.

Про це він заявив під час телемарафону 26 листопада, пише Радіо Свобода.

Арахамія зазначив, що наступного тижня російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні.

“Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути”, – заявив він.

Нагадаємо, 23 листопада російська армія атакувала ракетами житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, обмеження електопостачання діють у 14 областях і в Києві.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, без електропостачання залишається чверть споживачів Києва.

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