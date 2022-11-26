Головне за день. Субота, 26 листопада

Черговий обмін полоненими, ворожі обстріли Дніпра та Часового Яру, візити до Києва прем’єрів Польщі, Литви та Бельгії, 90-ті роковини Голодомору. Яким запам’ятається 276-й день повномасштабної війни.

У Києві вшанували пам'ять жертв голодоморів, влаштованих радянським режимом.

Люди прийшли до пам'ятника жертвам Голодомору, принесли і запалили свічки, а також поклали квіти та колоски пшениці, повідомив кореспондент LB.ua.

Через Голодомор 1932-1933 років загинули мільйони українців.

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Генштаб Збройних Сил України поінформував, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів.

Ворог здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 26 листопада – в новині.

В суботу, 26 листопада, росіяни завдали удару по місту Дніпро.

"За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох трансформаторних підстанцій", - зазначив міський голова Борис Філатов.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що внаслідок удару частково зруйновані сім приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Постраждала жінка, її витягли з-під завалів і доправили до лікарні.

Згодом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки дніпрян зросла до 13 людей.

Російські війська 26 листопада вдарили з літака по місту Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано під'їзд п’ятиповерхівки, троє цивільних людей отримали поранення.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, "не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині".

Пізніше пресслужба Офісу Генерального прокурора повідомила, що внаслідок авіаудару одна людина загинула, дві отримали поранення.

Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими, повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - четверо бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів", - написав він.

Єрмак зазначив, що наразі додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

За останній тиждень Україні вдалося повернути 98 українців.

До України з офіційним візитом прибув премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він взяв участь у вшануванні памʼяті жертв Голодомору.

"Премʼєр-міністр Матеуш Моравецький у Києві поклав символічний букет до памʼятника жертвам Великого голоду. Великий голод був в Україні в 1932-33 роках і є результатом злочинної політики Радянського Союзу", – повідомили в твіттері Канцелярії премʼєра.

Голова польського уряду також ознайомився з виставкою розбитої Силами оборони ворожої техніки. Попередній візит польський премʼєр здійснив до Києва в вересні.

Сьогодні ж до України прибула голова уряду Литви Інґріда Шимоніте.

Український премʼєр-міністр Денис Шмигаль привітав у Києві голів урядів Литви і Польщі, разом з якими Україна утворює Люблінській трикутник. Сторони обговорили актуальні питання і виклики та підписали спільну заяву, повідомили в Телеграмі Шмигаля.

Про що йдеться в заяві – в нашій новині.

До Києва із офіційним візитом прибув і премʼєр-міністр Бельгії Александр Де Кроо. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський під час преспідходу подякував Де Кроо зокрема за підписання декларації, що засвідчує підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Президент додав, що Бельгія є лідером із замороження активів Росії – понад 50 млрд євро. Бельгія також готова надати Україні електрогенератори та інше обладнання.

Премʼєр-міністр Бельгії зазначив, що Україна демонструє, за що варто битися - за демократію, відкрите суспільство, суспільство, де засуджують безглузде насилля. Він додав, що Україна тисне на росіян, примушує їх відводити війська. Росія у відповідь знищує українців, руйнючи інфраструктуру.

"Це може бути складна зима. Ми постачаємо багато речей вашим школам, лікарням. Ми обговорювали чимало питань, питання військової допомоги. Ми були однією з перших країн, яка надала військову допомогу, і продовжуватимемо це робити: пальне, кулемети, самохідні гармати", – пообіцяв він.

Агенція Белта з посиланням на прессекретаря білоруського МЗС Анатолія Глаза повідомила про раптову смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея.

Як повідомляють ЗМІ, на 27-28 листопада був запланований візит голови МЗС Росії Сергія Лаврова до Мінська. Він планував у тому числі зустрітися із Макеєм.

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