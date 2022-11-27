У росіян лишилося не так багато високоточних ракет, які б’ють по енергоінфраструктурі, - Ігнат

На його думку, Росія навряд чи може наростити свої виробничі потужності настільки, щоб наздоганяти те, що витрачає.

Росія має достатньо ракет та безпілотників для нових ударів по Україні, однак високоточних ракет, якими окупанти б’ють по енергосистемі, не так вже й багато. При цьому періодичність обстрілів України може бути приблизно раз на тиждень.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує НВ.

Щодо того, скільки РФ може випускати ракет за один раз, Ігнат нагадав, що на початку жовтня їх кількість досягала і 30, і 50, і 70, і навіть понад 100 впродовж однієї атаки.

«Проте високоточних ракет, які б’ють по енергетичній інфраструктурі, а це Х-101, Х-555 та Калібр, не так вже й багато у них залишилося. Іскандерів взагалі 100 з чимось», — зазначив речник Повітряних сил.

На його думку, зараз Росія навряд чи може наростити свої виробничі потужності настільки, щоб наздоганяти те, що витрачає.

За його словами, періодичність ударів раз на тиждень може зберігатися, однак на це впливають різні фактори.

«Їм треба напередодні удару визначитись, куди будуть бити, їм треба час зрозуміти, які наслідки. Вони проводять від обстрілу до обстрілу розвідку — де треба вдарити ще, яким чином завдати удару, щоб якомога сильніше ми це відчули. Ще один фактор — погодні умови, які безумовно впливають на процеси в авіації. Погодні умови більш сприятливі дозволяють вести фіксацію обстрілів із повітря», — пояснив Ігнат.

Він додав, що росіянам також треба час, щоб підготувати ракети.

«Банально треба ракети ті ж самі перевести на кораблі, поставити їх туди, зарядити. Тому така періодичність — близько раз на тиждень — може зберігатися», — сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тисячі різноманітних ракет.

У ГУР Міноборони повідомили 24 листопада, що наступна ворожа ракетна атака може відбутися за тиждень.