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ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат

Hawk якраз здатний боротися з дронами-камікадзе.

ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
ППО HAWK
Фото: wikimedia

Зенітні ракетні комплекси Hawk, які партнери пообіцяли надати Україні, не старіші за C-300 і "Буки", які вже використовують ЗСУ. До того ж Hawk модернізувався.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Liga.

Росіяни використовують дрони-камікадзе у комплексі з ракетами, щоб відвертати увагу української ППО, сказав Ігнат. До того ж по дронах вночі ефективніше працювати з ЗРК, а не з інших видів зброї.

"Тому партнери та вище військове керівництво ухвалили рішення про постачання Hawk. У світі їх дуже багато, є ракети. Це начебто застарілий комплекс, але хіба у нас новіші С-300 і "Буки"? Ті самі 70-ті роки. Hawk пройшов деяку модернізацію", – сказав Ігнат.

За його словами, Hawk якраз здатний допомогти боротися з дронами-камікадзе, адже окупанти мають свої "Ланцети", і ще вони збираються виробляти у РФ іранські безпілотники.

"Відповідно ППО Сухопутних військ теж має посилюватися. Ми бачимо Avenger, французи нам ще дещо поставили з малого ППО", – додав Ігнат.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тисячі різноманітних ракет.

У ГУР Міноборони повідомили 24 листопада, що наступна ворожа ракетна атака може відбутися за тиждень.

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