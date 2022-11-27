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У Білогорівці росіяни обстрілами зруйнували усі будинки, - Гайдай

Складна ситуація і в Невському.

У Білогорівці росіяни обстрілами зруйнували усі будинки, - Гайдай
Білогорівка
Фото: twitter.com/666_mancer

Від села Білогорівка на Луганщині зараз залишилася лише назва, адже жодного вцілілого будинку там вже немає.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує 24 канал.

Сильно постраждала і Макіївка. Тамтешні будинки зруйновані не так, як у Білогорівці, однак вони все одно обстріляні та непридатні для життя.

Складна ситуація і в Невському. Там половина будинків зруйнована повністю, частина – обстріляна, а декілька все ж залишаються вцілілими. Там продовжують жити люди, наразі їхня кількість налічує близько 150 мешканців.

Як зауважив Гайдай, щоразу патрульна поліція або волонтери намагаються вмовити виїхати цих людей, адже населені пункти продовжують обстрілюватися або поодинокими артилерійськими снарядами, або цілими партіями з "Градів".

Нагадаємо, що 20 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потроху просуваються на Луганщині.

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