За тиждень 409 українців змогли евакуюватися з окупованих територій, тисячі чекають своєї черги

Росіяни продовжують тероризувати людей, які хочуть вибратися з окупації.

За тиждень, що минає, з тимчасово окупованих територій чотирьох областей на підконтрольну Україні територію змогли виїхати 409 людей. Тисячі українців чекають своєї черги на виїзд.

Про це повідомив у Telegram мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

“Щодня жителі тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. За тиждень із захоплених частин чотирьох областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 409 людей. Ще тисячі чекають своєї черги”, – поінформував він.

Федоров додав, що проїзд через Василівку ускладнюють погодні умови: у селі Кам’янське розмило ділянку ґрунтової дороги.

Допомогу жителям надають бійці ДСНС – за тиждень вони витягли 14 мікроавтобусів, 4 вантажних і 101 легкове авто, врятувавши 346 громадян.

“З іншого боку, рашисти продовжують тероризувати людей, які намагаються виїхати з окупації. Так, 22 листопада окупанти відкрили вогонь по колоні цивільних авто, які застрягли на розмитій дорозі у Кам’янському”, – зазначив мер.

Федоров нагадав, що є ще два альтернативні шляхи евакуації – в сторону Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ, або через Крим.

Нагадаємо, 25 листопада почалась безкоштовна евакуація людей поїздами з Херсона.