Путін використовує зиму як зброю, але він не досягне успіху, - Столтенберг

Путін реагує на поразки з «більшою жорстокістю», вважає генсек НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, 16 листопада 2022 року.

НАТО має посилити підтримку України, аби не дати РФ жодних шансів поставити її на коліна протягом зими.

Про це заявив напередодні засідання міністрів закордонних справ НАТО генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, передає Укрінформ.

Наразі, зауважив він, Путін реагує на поразки з «більшою жорстокістю». З початком зими Москва почала бомбардувати енергосистему України, щоб поставити країну на коліна.

«Путін намагається використовувати зиму як зброю. Але він не досягне цього успіху», - переконаний Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що чим більше буде військових успіхів України, тим сильнішою буде її позиція в майбутніх переговорах.

«Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо країні військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир – підтримати Україну», - підкреслив він.

Генсек додав, що всі партнери мають підтримувати та збільшувати допомогу Україні. Це допомогло б українцям відстояти своє право на самозахист.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо. Вони підписали декларацію щодо підтримки членства нашої держави в Європейському Союзі та НАТО.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію на підтримку Кримської платформи.