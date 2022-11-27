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​Унаслідок ворожого обстрілу Авдіївки поранено людину

Ракетного обстрілу також зазнав Лиман.

​Унаслідок ворожого обстрілу Авдіївки поранено людину
Фото: Донецька ОДА

Сьогодні вранці окупанти обстріляли Авдіївку, Вугледар, Мар’їнку, Красногорівку і село Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“У центрі області одна людина поранена та один будинок пошкоджено внаслідок ранкового обстрілу Авдіївки. Також зафіксовано поодинокі обстріли у Вугледарі, Мар'їнці, Красногорівці та селі Костянтинівка – без жертв”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на півночі ракетного удару зазнав Лиман – один будинок знищено, ще два пошкоджено. Люди не постраждали.

Ніч на Донеччині минула відносно спокійно.

Очільник ОВА нагадав, що зараз на Донеччині цілодобово працюють 169 “Пунктів незламності”, їх точні адреси можна дізнатися у місцевих адміністрацій.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни вбили п’ятьох цивільних на Донеччині.

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