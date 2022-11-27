Літак окупантів зруйнував п'ятиповерхівку у Часовому Ярі на Донеччині
Літак окупантів зруйнував п'ятиповерхівку у Часовому Ярі на Донеччині
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
ГоловнаСуспільствоВійна

Ми віримо у свободу, - Сунак оприлюднив відео на підтримку України

У відео йдеться про спільну боротьбу проти російської агресії.

Ми віримо у свободу, - Сунак оприлюднив відео на підтримку України
Фото: ДСНС

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував відеоролик "Ми віримо у свободу", озвучений голосами українців та присвячений підтримці України у боротьбі з російською агресією.

Сунак опублікував це відео у Twitter.

"Я вірю у свободу. Я вважаю, що ми повинні відстоювати основні права, які так важливі для всіх нас. За наш суверенітет, за наше самовизначення та за основи стабільного міжнародного ладу, за відновлення якого всі ми боремося. Українському народу загрожують бомбардування вдень та відключення електроенергії ночами. Але ми знаємо, що наші друзі завжди будуть поруч, щоб допомогти нам пройти через це. Британія — один із наших найстійкіших союзників. Вони дають зброю для нашої боротьби, обладнання, щоб ми могли зігрітися, і дружбу, щоб відновити наш дух. Разом ми ніколи не відступимо, разом ми будемо сильними", - йдеться у відео.

Нагадаємо, що 19 листопада в Україну вперше приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Президент Володимир Зеленський та Сунак оглянули розбиту російську військову техніку, що виставлена в центрі Києва. Також Сунак зустрівся з українськими рятувальниками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також