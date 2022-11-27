Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував відеоролик "Ми віримо у свободу", озвучений голосами українців та присвячений підтримці України у боротьбі з російською агресією.

Сунак опублікував це відео у Twitter.

"Я вірю у свободу. Я вважаю, що ми повинні відстоювати основні права, які так важливі для всіх нас. За наш суверенітет, за наше самовизначення та за основи стабільного міжнародного ладу, за відновлення якого всі ми боремося. Українському народу загрожують бомбардування вдень та відключення електроенергії ночами. Але ми знаємо, що наші друзі завжди будуть поруч, щоб допомогти нам пройти через це. Британія — один із наших найстійкіших союзників. Вони дають зброю для нашої боротьби, обладнання, щоб ми могли зігрітися, і дружбу, щоб відновити наш дух. Разом ми ніколи не відступимо, разом ми будемо сильними", - йдеться у відео.

We believe in freedom 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/YT4GrbE7A0 — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 27, 2022

Нагадаємо, що 19 листопада в Україну вперше приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Президент Володимир Зеленський та Сунак оглянули розбиту російську військову техніку, що виставлена в центрі Києва. Також Сунак зустрівся з українськими рятувальниками.