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Зеленський із Сунаком оглянули розбиту російську військову техніку

Сьогодні британський прем'єр відвідує Україну.

Зеленський із Сунаком оглянули розбиту російську військову техніку
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський та прем'єр Великобитанії Ріші Сунак оглянули розбиту російську військову техніку, що виставлена в центрі Києва.

Про це повідомила пресслужба президента.

"Разом із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів на Михайлівській площі. Ми захистимо Україну та свою свободу. І загарбники це вже усвідомлюють. Ця виставка тому доказ!",- написав Зеленський у Telegram і опублікував відео.

Нагадаємо, сьоьгодні в Україну приїхав новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

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