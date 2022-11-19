Росіяни звозять у тимчасово окуповані міста пропагандистів для запуску свого телебачення

Наразі поблемою для ворога є персонал, адже більшість місцевих медійників відмовилися співпрацювати з ворогом.

Росіяни звозять у тимчасово окуповані українські міста пропагандистів для запуску свого телебачення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти планують запустити філіали всеросійської державної телерадіомовної компанії ВДТРК. Цей п ропагандистський холдинг містить канали “Росія-1”, Росія-к”, Росія-24”, “Карусєль”, “РТР-планета” та низки радіостанцій. Для організації мовлення окупанти планують використати захоплене майно суспільного мовлення та наявну мережу телерадіомовлення (зокрема 196 метрові телевежі у Маріуполі та Мелітополі).

Наразі проблемою для ворога є персонал, адже більшість місцевих медійників відмовилися співпрацювати з ворогом. Відтак росіяни змушені звозити пропагандистів з регіонів РФ.

Нагадаємо, перед відступом з Херсона росіяни розікрали філію "Суспільне Херсон"та підірвали передавальний центр херсонської телевежі. Сама телевежа вціліла.