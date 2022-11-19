Нетішин на Хмельниччині лишився без світла

Нетішин, місто-супутник Хмельницької АЕС, у суботу, 19 листопада, залишилось без світла.

Про це йдеться в повідомленні міськради в Facebook.

За даними «Хмельницькобленерго», у регіоні сталося аварійне відключення світла через перевантаження електромережі. Поки що невідомо, коли у Нетішині з’явиться електроенергія.

«Сталося аварійне відключення на невизначений термін на всій території міста. До електромережі підключена тільки критична інфраструктура: медсанчастина та подача води на місто», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 листопада у всіх регіонах України застосовуються планові відключення електроенергії.

17 листопада у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії - вони становили понад 500 МВт (за звичайного споживання 1000-1200 МВт).