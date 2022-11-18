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Ми можемо опинитися в ситуації, коли світла і тепла не буде тиждень чи два, - Садовий

Буржуйки та генератори мають стати базовими речами для львів’ян.

Ми можемо опинитися в ситуації, коли світла і тепла не буде тиждень чи два, - Садовий
Фото: Місто Лева

Львів може опинитися в ситуації, коли світла і тепла не буде не один день, а тиждень чи два, і до цього треба готуватися. 

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“Львів‘янам варто усвідомити, що реалії, з якими ми зіткнулись зараз, є буденністю для багатьох громад Сходу та Півдня України вже багато місяців”, - сказав Садовий. 

Він додав, що буржуйки (там, де їх можна встановити) та генератори - базові речі для львів’ян, щоб мати енергію і тепло на цю зиму.

Нагадаємо, через російські обстріли 15 листопада 80% Львова залишились без світла.

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