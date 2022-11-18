Ми можемо опинитися в ситуації, коли світла і тепла не буде тиждень чи два, - Садовий

Львів може опинитися в ситуації, коли світла і тепла не буде не один день, а тиждень чи два, і до цього треба готуватися.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“Львів‘янам варто усвідомити, що реалії, з якими ми зіткнулись зараз, є буденністю для багатьох громад Сходу та Півдня України вже багато місяців”, - сказав Садовий.

Він додав, що буржуйки (там, де їх можна встановити) та генератори - базові речі для львів’ян, щоб мати енергію і тепло на цю зиму.

Нагадаємо, через російські обстріли 15 листопада 80% Львова залишились без світла.