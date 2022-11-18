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У Києві повернулися до графіку планових відключень світла

Графіки треба шукати на сайті ДТЕК. 

У Києві повернулися до графіку планових відключень світла
Фото: EPA/UPG

Фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії в Києві знову відбуватиметься за графіками.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, графіки треба шукати на сайті ДТЕК Київські електромережі.

"Споживайте електроенергію помірно! Це ваша підтримка енергетичного фронту", - додали наостанок у компанії.

Нагадаємо, що у Києві 18 листопада почалися екстрені відключення електроенергії

Стабілізаційні та екстрені відключення повʼязані з завданою російськими ударами шкодою мережі. Окупанти з 10 жовтня цілеспрямовано завдають терористичних ударів по енергетичних обʼєктах. Остання хвиля масованої атаки відбулася вчора, 17 листопада. До того ворог бив ракетами по обʼєктах 15 листопада. 

В компанії Укренерго також повідомили, що експорт електроенергії до країн ЄС припинено ще 11 жовтня. Заяви у соцмережах про нібито експорт надлишкової електроенергії є абсолютною брехнею.

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