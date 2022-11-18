Наразі заміновано 30% території України, - голова ДСНС Сергій Крук

У порівнянні з періодом до 24 лютого площа та об'єми замінування території України зросли в 10 разів.

30% території України заміновано. За масштабами це як дві території держави Австрія.

Про це повідомила пресслужба ДСНС з посиланням на голову ДСНС України Сергія Крука.

Він зазначив, що площа та об'єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом.

Наразі на Херсонщині та Миколаївщині розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв. Із них близько 7 тис. км кв. - територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. - Миколаївська.

“На деокупованих територіях вказаних областей у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких - це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам. Функціонують пожежно-рятувальні підрозділи, на базі яких створюються гуманітарні хаби, звідки роздається допомога, що прибуває на Херсонщину”, - розповів Крук.

На території Херсонщини та Миколаївщини працює значна кількість фахівців ДСНС із західних регіонів. Працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об`єкти, які запускаються у роботу.

За інформацією Крука, для відновлення повноцінного життя на території Херсонщини знадобляться декілька місяців.

Нагадаємо, ДСНС рекомендує українцям, які хочуть повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами.