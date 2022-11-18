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До європейських клінік на лікування відправились ще 43 українця

Серед евакуйованих є і пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями.

До європейських клінік на лікування відправились ще 43 українця
Фото: Пресслужба МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України за допомогою Єврокомісії продовжують транспортувати постраждалих українців на лікування за кордон.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Упродовж двох тижнів вдалося евакуювати 43 пацієнтів та доправити їх на спеціалізоване лікування у медзаклади Франції, Німеччини, Норвегії, Швеції, Данії та Австрії”, - повідомили в пресслужбі.

Серед евакуйованих, зокрема, пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями. Також у групі є цивільні особи з онкологічними та хронічними захворюваннями. Всі вони транспортовані за кордон для продовження спеціалізованого лікування та реабілітації.

Пацієнтів транспортують від лікарень у прифронтових територіях через медичний хаб у Львові до аеродрому в Польщі. Після цього повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт транспортують українців в інші країни Європи для спеціалізованого лікування.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк проведуть навчання для медичних працівників бригад екстреної медичної допомоги. Майбутні інструктори навчально-тренувальних відділень центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчатимуться особливостей роботи в умовах стресової ситуації. 

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