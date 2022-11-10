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У деокупованій Балаклії на Харківщині відбудовують центральну лікарню

Наразі відновили інфекційне відділення.

У деокупованій Балаклії на Харківщині відбудовують центральну лікарню
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

У звільненій від росіян Балаклії на Харківщині відбудовують центральну лікарню.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Від російських обстрілів приміщення медзакладу зазнало значних руйнувань. Під час окупації росіяни перетворили лікарню на казарму. Майже все обладнання або вивезли, або знищили. А під час відступу обстріляли корпуси закладу.

"Вже вдалося відновити інфекційне відділення. Після запуску системи опалення в комплексі - лікарі будуть готові приймати пацієнтів", - розповів Синєгубов.

Наразі роботи із відновлення несучих стін, покрівлі та зруйнованого даху одного з корпусів.

Керівник ОВА додав, що в області заплановані аварійно-відновлювальні роботи на 307 об’єктах. 170 із них - це багатоповерхівки Харкова та області.

Нагадаємо, росіяни розмістили комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) безпосередньо на даху районної лікарні у Волноваській громаді Донецької області.

Тим часом лікарні на звільненій від росіян Херсонщині отримали рентгенапарати.

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