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У Росії взялися перевіряти бомбосховища, офіційно не афішуючи цей крок

Огляди проводять не лише у прикордонних з Україною регіонах, а по всій території РФ.

У Росії взялися перевіряти бомбосховища, офіційно не афішуючи цей крок
Фото: Грунт

У Росії влада взялася перевіряти підвали, бомбосховища та всі об'єкти, що перебувають під охороною, повідомляє Bloomberg.

Ці об'єкти, які не використовувалися ще від часів СРСР, ремонтують та очищують. 

Джерела видання стверджують - перевірка бомбосховищ є частиною плану влади забезпечити готовність відповідної інфраструктури на випадок розширення арени бойових дій.

Перевірки проводять негласно, без відповідної інформаційної кампанії в ЗМІ. Попри відсутність конкретних загроз для Росії влада не хоче ризикувати через бюрократичну тяганину з приготуваннями, які пов'язані з війною.

Бомбосховища перевіряють не лише у прикордонних з Україною регіонах РФ, а по всій території країни-агресора.

Нагадаємо, росіяни частково відводять війська на лівий берег Дніпра. При цьому окупанти мінують у Херсоні все, що можуть: квартири цивільних і каналізації.

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