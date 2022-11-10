Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, - ЗМІ
​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни мінують квартири і каналізації в Херсоні, – Подоляк

Радник голови ОПУ зазначив, що артилерія, яку росіяни розмістили на лівому березі Дніпра, планують зруйнувати місто. 

Росіяни мінують квартири і каналізації в Херсоні, – Подоляк
Фото: скрін відео

Російські військові мінують у Херсоні все, що можуть, уключно з квартирами мирних мешканців і каналізаціями.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у твіттері. 

"Рф хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли", – зазначив він.

Нагадаємо, учора міністр оборони Сергій Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсонської області на лівий берег Дніпра. Таким чином окупанти мають полишити Херсон.

Генеральний штаб ЗСУ не підтверджує і не спростовує даних про так зване виведення військ. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також