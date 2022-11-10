Росіяни мінують квартири і каналізації в Херсоні, – Подоляк

Радник голови ОПУ зазначив, що артилерія, яку росіяни розмістили на лівому березі Дніпра, планують зруйнувати місто.

Російські військові мінують у Херсоні все, що можуть, уключно з квартирами мирних мешканців і каналізаціями.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у твіттері.

"Рф хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли", – зазначив він.

Рф хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022

Нагадаємо, учора міністр оборони Сергій Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсонської області на лівий берег Дніпра. Таким чином окупанти мають полишити Херсон.

Генеральний штаб ЗСУ не підтверджує і не спростовує даних про так зване виведення військ.