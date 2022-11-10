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СБУ затримала блогера кремлівського рупора «Russia Today»

Він приїхав до України і поширював в Євросоюзі фейки про війну.

СБУ затримала блогера кремлівського рупора «Russia Today»
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила чотирьох ворожих інтернет-агітаторів у Чернігівській і Дніпропетровській областях. Серед затриманих - іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал «Russia Today» і нав'язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

 

Пропагандистом виявився громадянин однієї з європейських країн, який готував пропагандистські матеріали для російського «RT» та використовував власні YouTube- і Telegram-канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників.

«У своїх дописах і відеосюжетах він підтримував збройну агресію РФ і виправдовував військові злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст», - йдеться у повідомленні.

Зловмисник розповсюджував дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС обмежити допомогу нашій державі.

Згодом він прибув в Україну та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення розпочав виконувати «редакційні завдання» кремлівського рупора щодо збору матеріалів для підготовки і випуску замовних сюжетів про війну в Україні.

До злочинної діяльності він залучив свою співмешканку, яка допомагала йому «монтувати» фейкові новини для зарубіжних інтернет-користувачів.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб) КК України.

Ще двох ворожих пропагандистів викрито на Дніпропетровщині.

«Одна з них - мешканка Покрова, інший проросійський агітатор - мешканець Новомосковська», - інформує спецслужба.

Наразі ворожій поплічниці повідомлено про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність), а її «колезі» - за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

Нагадаємо, СБУ викрила керівників окупаційної "мерії" Херсонщини, які роздавали паспорти РФ і впроваджували російську освіту. Зазначені особи сприяли утвердженню окупаційного режиму.

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