Ворог робив неуспішні спроби наступу в Запорізькій і Харківській областях, – Генштаб

Окупанти продовжують бити і по цивільній інфраструктурі.

Протягом тижня відбулося 347 бойових зіткнень між силами оборони України і окупантами. Противник завдав 32 ракетних і 134 авіаудари.

Про це заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу.

На Волинському, Житомирському та Київському напрямках обстановка стабільна. На території Білорусі продовжується розгортання угруповання військ так званої союзної держави. Воно може діяти в Волинському і Поліському операційних районах. Відповідні силові відомства і органи місцевого самоврядування Білорусі проводять заходи з підготовки і прийому мобілізованих росіян.

На Чернігівському і Сумському напрямках з початку тижня противник здійснив понад 40 турбуючих обстрілів території України. Били по обʼєктах цивільної інфраструктури трьох населених пунктів Чернігівської і 13 – Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснив спроби наступу біля Берестового, Новоселівського, Стельмахівки, Андріївки. Без успіху. Ворог завдавав ударів із повітря.

Найбільш складною ситуація є в Донецькому операційному районі. Упродовж останнього часу на Лиманському напрямку росіяни вели наступ біля чотирьох населених пунктів. Без успіху. Завдав ударів по позиціях військових і цивільній інфраструктурі.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії біля Бахмута та інших населених пунктів. Вдарив по цивільній інфраструктурі біля Дружківки.

Про стійкість оборони наших військ можуть свідчити втрати противника. За оперативною інформацією, лише за одну добу на Бахмутському напрямку в складі ПВК втрати склали 138 осіб, з них 40 – убитими, решта – пораненими, з них 24 в важкому стані.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках ворог вів наступальні дії в районах декількох населених пунктів.

На Запорізькому напрямку окупанти зробили невдалу спробу наступу, завдали удару в районі Гуляйполя та інших населених пунктів.

Від початку тижня на Херсонському напрямку ворог завдав пʼяти ракетних ударів по цивільній інфраструктурі і 31 удар по позиціях військ.

Ворог за тиждень випустив 17 ракет і 50 БпЛА. 24% ракет і 60% безпілотників було знищено.

Нагадаємо, в Чорному морі зараз не зафіксовані на чергуванні ракетоносії, однак загроза ракетних ударів не зникла.