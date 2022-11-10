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Втрата західного берега Дніпра біля Херсона завадить РФ створити сухопутний коридор до Одеси, – Міноборони Британії

Росіяни залишають західний берег Дніпра через удари українських військових по маршрутах постачання.

Втрата західного берега Дніпра біля Херсона завадить РФ створити сухопутний коридор до Одеси, – Міноборони Британії
Фото: armyinform.com.ua

Відхід російських військ з правобережної частини Херсонської області здійснюватиметься протягом кількох днів з оборонними позиціями та прикриттям відхідних сил артилерійським вогнем.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики зазначають, що здатність Росії підтримувати свої сили на західному березі Дніпра опинилася під загрозою через українські удари по російських маршрутах постачання.

Під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських військ.

Втрата західного берега річки Дніпро біля Херсона, ймовірно, завадить Росії здійснити своє стратегічне прагнення створити сухопутний коридор до Одеси.

Через обмежену кількість пунктів перетину російські сили будуть вразливі під час форсування Дніпра. Цілком ймовірно, що відхід здійснюватиметься протягом кількох днів із оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриває відхідні сили.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині. Генерал Сергій Суровікін, командувач російськими військами в Україні, підтвердив, що вони відійдуть на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши основною причиною проблеми із постачанням. 

Нагадаємо, аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що виведення російських військ із західного берега Дніпра навряд чи є пасткою, аби заманити українські війська у виснажливу битву під Херсоном. Таки розвиток подій припускають деякі українські та західні джерела.

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