Учора окупанти обстріляли “смерчами” Миколаїв: пошкоджено хлібзавод, підприємство, будинки

Одна людина поранена.

LB.ua в Google News

Учора вранці російські військові обстріляли “смерчами” один з мікрорайонів Миколаєва.

Про це повідомляє у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

“9 листопада близько 8:05 російські терористи обстріляли один із мікрорайонів міста реактивними снарядами залпового вогню “смерч””, – йдеться у дописі.

За інформацією міського голови, внаслідок обстрілів пошкоджено хлібозавод та приватне підприємство. Одна людина отримала осколкові поранення.

Уламками та ударною хвилею у 25 приватних будинках пошкоджено дах.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.