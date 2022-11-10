Учора окупанти обстріляли “смерчами” Миколаїв: пошкоджено хлібзавод, підприємство, будинки

Учора вранці російські військові обстріляли “смерчами” один з мікрорайонів Миколаєва.
Про це повідомляє у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.
“9 листопада близько 8:05 російські терористи обстріляли один із мікрорайонів міста реактивними снарядами залпового вогню “смерч””, – йдеться у дописі.
За інформацією міського голови, внаслідок обстрілів пошкоджено хлібозавод та приватне підприємство. Одна людина отримала осколкові поранення.
Уламками та ударною хвилею у 25 приватних будинках пошкоджено дах.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.