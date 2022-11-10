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У четвер в Україні буде майже без опадів

Температура вдень 8-13°.

У четвер в Україні буде майже без опадів
Фото: chortkiv.city

Уранці 10 листопада у східних, центральних, більшості південних областей та в Карпатському регіоні туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Буде без опадів, лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 8-13°; у східних та південно-східних областях – 5-10° тепла.

Температура у Київській області становитиме 8-13°; у Києві стовпчики термометів піднімуться до близько 10°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму. 

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