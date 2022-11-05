У неділю дощитиме у північних та західних областях

У неділю, 6 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних областях помірний, вдень у Вінницькій та більшості північних областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°, на півдні Одещини та в західних областях до 9° тепла, у східних та північно-східних областях від 2° тепла до 3° морозу.

Вдень 4-9° тепла, у південно-західній частині 9-14°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років.