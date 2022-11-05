ЗМІ повідомили, що росіяни залишили будівлю Херсонської ОДА
ЗМІ повідомили, що росіяни залишили будівлю Херсонської ОДА
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Перші танки від США, Нідерландів та Чехії Україна отримає наступного місяця, - Кулеба
Перші танки від США, Нідерландів та Чехії Україна отримає наступного місяця, - Кулеба
Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, - Данілов відповів Симоньян
Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, - Данілов відповів Симоньян
У Молдові затримані десятки представників проросійської партії “Шор”, - ЗМІ
У Молдові затримані десятки представників проросійської партії “Шор”, - ЗМІ
У Рівному затримали причетних до вибуху гранати, - Патрульна поліція
У Рівному затримали причетних до вибуху гранати, - Патрульна поліція
Росія проголосувала в ООН за документ із засудженням самої себе
Росія проголосувала в ООН за документ із засудженням самої себе
Зеленський зустрівся з радником Байдена з питань нацбезпеки і вручив йому орден князя Ярослава Мудрого
Зеленський зустрівся з радником Байдена з питань нацбезпеки і вручив йому орден князя Ярослава Мудрого
ГоловнаСуспільствоЖиття

У неділю дощитиме у північних та західних областях

Вдень 4-9° тепла.

У неділю дощитиме у північних та західних областях
Фото: vsim.ua

У неділю, 6 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних областях помірний, вдень у Вінницькій та більшості північних областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний 5-10 м/с. 

Температура вночі 1-6°, на півдні Одещини та в західних областях до 9° тепла, у східних та північно-східних областях від 2° тепла до 3° морозу.

Вдень 4-9° тепла, у південно-західній частині 9-14°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також